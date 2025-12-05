Haberler Yaşam Haberleri MasterChef finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2025 MasterChef Altın Kupa'ya katılacak yarışmacılar
Giriş Tarihi: 5.12.2025 21:14

TV8 ekranlarının büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, final heyecanını ikiye katlıyor! Bugün (5 Aralık Cuma) yapılacak kritik mücadeleyle, ilk finalistin yanındaki ikinci finalist belirlenecek. Finalin hemen ardından ise eski şampiyonların ve sevilen yarışmacıların kozlarını paylaşacağı Altın Kupa heyecanı başlayacak. Peki, 2025 MasterChef finali ne zaman? Altın Kupa'da kimler yer alacak? İşte büyük final haftasına dair tüm detaylar:

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin jüriliğinde geçen uzun ve zorlu bir maratonun ardından MasterChef Türkiye'de sona geliniyor. İlk finalistin belli olmasının ardından, bu akşam kalan adaylar (Çağatay, Sezer ve Hakan) arasından ikinci finalist belirlenecek. Final heyecanının doruk noktasına ulaşacağı günlerin ardından ise, eski sezonların efsane isimleri bu kez "Altın Kupa" için mücadele edecek. işte, MasterChef final tarihi 2025:

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

İlk finalist Özkan olurken bugün Hakan, Çağatay ve Sez arasından belirlenecek 2. finalist sonrası sezonun finali 6 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak ve birinci kupa kaldıracak.

Arından gözler Altın Kupa yarışına dönecek.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa yarışı ise 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Farklı sezonlardan başarı elde etmiş ve dikkat çeken yarışmacılar bu sezonun birincisinin de dahil olduğu altın kupada yarışacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPADA KİMLER VAR?

MasterChef Altın Kupa'da bu sezonun birincisiyle bilrikte Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem yarışacak.

