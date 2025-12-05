MasterChef finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2025 MasterChef Altın Kupa’ya katılacak yarışmacılar

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin jüriliğinde geçen uzun ve zorlu bir maratonun ardından MasterChef Türkiye'de sona geliniyor. İlk finalistin belli olmasının ardından, bu akşam kalan adaylar (Çağatay, Sezer ve Hakan) arasından ikinci finalist belirlenecek. Final heyecanının doruk noktasına ulaşacağı günlerin ardından ise, eski sezonların efsane isimleri bu kez "Altın Kupa" için mücadele edecek. işte, MasterChef final tarihi 2025: