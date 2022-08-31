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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:58

Masterchef Gulab Jamun tarifi ve malzemeleri: Masterchef gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

31 Ağustos 2022 Masterchef’te bu akşam Hint yemekleri yapılacak. Bu yemeklerin arasında gulab jamun da var. İlk defa bu yemeği duyan vatandaşlar Masterchef gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? sorusunu yöneltiyor. Gulab jamun malzemeleri yarışmacılara verilip en iyi Gulab Jamun tarifi çıkaracak yarışmacı kazanacak. İşte gulab jamun tarifi ve malzemleri

Masterchef Gulab Jamun tarifi ve malzemeleri: Masterchef gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef gulab jamun tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Masterchef 2022 yeni sezonu izleyen seyirciler, bu akşam Hint yemekleriyle karşılaşacaklar. Aralarında bizim tatlılarımıza benzeyen gulab jamun bulunuyor. Seyirciler, gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nedir sorularına yanıt arıyor. İşte en güzel gulab jamun tarifi

GULAB JAMUN MALZEMELERİ

50 gr eritilmiş tereyağ

200 gr Pınar süt tozu (pastalar için olandan)

1 su bardağı + 3 Yemek kaşığı süt

1, 5 çay kaşığı kabartma tozu

4 yemek kaşığı un

1 Su bardağı toz şeker

1, 5 su bardağı su

2 ad kakule

4-5 damla limon suyu

İsteğe göre 1 tatlı kaşığı gül suyu

Sıvı yağ

GULAB JAMUN NASIL YAPILIR?

Şerbet için şeker, su ve kakuleyi tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 4-5 damla limon ekleyin. Daha sonra kıvamlı bir şerbet yaptıktan sonra tencereyi kenara alın.

Süt tozunu, eritilmiş ve soğumuş tereyağ ile 1 su bardağı sütü bulamaç yapın.

Yapışmaz bir tavaya karışımı alıp kısık ateşte helva kıvamı alana kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın.

Karışım ılık hale geldikten sonra 4 yemek kaşığı un ve kabartma tozu ilave ediniz.

Hamur ufalanacak kıvama gelmek zorunda. Daha sonra 3 yemek kaşığı süt ilave edip 10 dakika yoğurun.

Yuvarlak toplar yapınız. Boyutu bilyeden azca büyük olsun.

Tatlıyı kısık ateşte kızartın. Kızartırken sürekli kızartın.

Şerbet soğumuşken sıcak topları içine atın.

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Masterchef Gulab Jamun tarifi ve malzemeleri: Masterchef gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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