Masterchef Gulab Jamun tarifi ve malzemeleri: Masterchef gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef gulab jamun tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Masterchef 2022 yeni sezonu izleyen seyirciler, bu akşam Hint yemekleriyle karşılaşacaklar. Aralarında bizim tatlılarımıza benzeyen gulab jamun bulunuyor. Seyirciler, gulab jamun nasıl yapılır, püf noktaları nedir sorularına yanıt arıyor. İşte en güzel gulab jamun tarifi
GULAB JAMUN MALZEMELERİ
50 gr eritilmiş tereyağ
200 gr Pınar süt tozu (pastalar için olandan)
1 su bardağı + 3 Yemek kaşığı süt
1, 5 çay kaşığı kabartma tozu
4 yemek kaşığı un
1 Su bardağı toz şeker
1, 5 su bardağı su
2 ad kakule
4-5 damla limon suyu
İsteğe göre 1 tatlı kaşığı gül suyu
Sıvı yağ
GULAB JAMUN NASIL YAPILIR?
Şerbet için şeker, su ve kakuleyi tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 4-5 damla limon ekleyin. Daha sonra kıvamlı bir şerbet yaptıktan sonra tencereyi kenara alın.
Süt tozunu, eritilmiş ve soğumuş tereyağ ile 1 su bardağı sütü bulamaç yapın.
Yapışmaz bir tavaya karışımı alıp kısık ateşte helva kıvamı alana kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın.
Karışım ılık hale geldikten sonra 4 yemek kaşığı un ve kabartma tozu ilave ediniz.