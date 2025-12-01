MasterChef ikinci ceketi kim kazandı? TV8 ile 1 Aralık 2025 MasterChef’te 2. ceket sahibini buluyor!

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, final haftalarına doğru bireysel mücadeleyi en üst seviyeye taşıyor. İlk ceketin sahibinin belirlenmesinin ardından, geri kalan en iddialı yarışmacılar yarı finali garantilemek için canla başla yarışıyor. Bu akşamki bölümde, iki aşamalı ceket yarışı oynanıyor. Puanlamanın tamamlanması ardından MasterChef 2. ceketi kim aldı sorusu yanıt aramaya başlıyor.