MasterChef ilk ceketi kim kazandı? TV8 ile 30 Kasım 2025 MasterChef’te ceket yarışı başladı!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef kim kazandı sorusuyla takip ediliyor. Yarışmacılar, artık bireysel mücadelelerin ve kritik etapların yaşandığı final aşamasına girdi. Hayallerindeki büyük finale bir adım daha yaklaşmak için ter döküyor. Bu akşamki bölümde, şeflerin uzun değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te ilk ceketi kim aldı sorusuna yanıt aranıyor.