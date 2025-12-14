MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa’da takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'de rekabetin dozu Altın Kupa etabında giderek artıyor. 14 Aralık 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümde oynanan kaptanlık oyunu, hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler için büyük heyecana sahne oldu. Kaptanlık oyununu kimin kazandığı ve kırmızı ile mavi takımların nasıl şekillendiği araştırılıyor. MasterChef Altın Kupa'da takımlar nasıl oluştu?