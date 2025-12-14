Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa'da takımlar nasıl oluştu?
Giriş Tarihi: 14.12.2025 21:33

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa'da takımlar nasıl oluştu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de Altın Kupa heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 14 Aralık 2025 tarihli bölümde yarışmacılar bu kez kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Zorlu mücadelenin ardından kaptanlık oyununu kazanan isim ve kaptanların yaptığı takım seçimleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 14 Aralık 2025 MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de rekabetin dozu Altın Kupa etabında giderek artıyor. 14 Aralık 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümde oynanan kaptanlık oyunu, hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler için büyük heyecana sahne oldu. Kaptanlık oyununu kimin kazandığı ve kırmızı ile mavi takımların nasıl şekillendiği araştırılıyor. MasterChef Altın Kupa'da takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

