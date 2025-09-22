MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2025 MasterChef’te haftanın kaptanları ve mavi-kırmızı takım kadroları

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Şefler, yarışmacılardan tantuni üzerinden en iyi tabağı çıkarmalarını istedi. İzleyenler, "MasterChef kaptanlık oyunu kazanan kim?" sorusu cevabını araştırıyor. Haftanın takımları; mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı ve takımların kimlerden oluşacağı gündemde.