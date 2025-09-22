Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2025 MasterChef'te haftanın kaptanları ve mavi-kırmızı takım kadroları
Giriş Tarihi: 22.9.2025 21:44

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2025 MasterChef'te haftanın kaptanları ve mavi-kırmızı takım kadroları

MasterChef Türkiye’de haftanın heyecanlı kaptanlık oyunu oynanıyor. Hangi yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçecek merak konusu. Takımların kadroları da merak konusu. İzleyiciler bu akşam ekran başına kilitlenirken “MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Haftanın kaptanları ve mavi-kırmızı takım kadroları TV8 ekranlarında 22 Eylül 2025 tarihli bölümle sorgulanıyor!

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2025 MasterChef’te haftanın kaptanları ve mavi-kırmızı takım kadroları

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Şefler, yarışmacılardan tantuni üzerinden en iyi tabağı çıkarmalarını istedi. İzleyenler, "MasterChef kaptanlık oyunu kazanan kim?" sorusu cevabını araştırıyor. Haftanın takımları; mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı ve takımların kimlerden oluşacağı gündemde.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNU ZAMANI!

Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. En başarılı tabağı çıkarak mavi takım kaptanı olacak isim karşısında kırmızı takım kaptanı olarak birini seçiyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te gecenin kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında kaptanlarla birlikte takım kadroları da netleşecek.

KIRMIZI TAKIM VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Kaptanların seçimiyle haftanın takımları netleşiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2025 MasterChef'te haftanın kaptanları ve mavi-kırmızı takım kadroları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz