Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa'da yeni takımlar nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2025 01:19

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa'da yeni takımlar nasıl oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de Altın Kupa heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 14 Aralık 2025 tarihli bölümde yarışmacılar bu kez kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Zorlu mücadelenin ardından kaptanlık oyununu kazanan isim ve kaptanların yaptığı takım seçimleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 14 Aralık 2025 MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa’da yeni takımlar nasıl oldu?
  • ABONE OL

MasterChef Türkiye'de rekabetin dozu Altın Kupa etabında giderek artıyor. 14 Aralık 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümde oynanan kaptanlık oyunu, hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler için büyük heyecana sahne oldu. Kaptanlık oyununu kimin kazandığı ve kırmızı ile mavi takımların nasıl şekillendiği araştırılıyor. MasterChef Altın Kupa'da takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu Kıvanç kazanarak mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Kıvanç kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Kıvanç (Takım Kaptanı)

Çağatay

Barbaros

Özkan

Hakan

Ayaz

Batuhan

Alican

Tolga

Kırmızı Takım

Dilara (Takım Kaptanı)

Sergen

Eren

Kerem

Sezer

Eda

Erim

Beyza

Hasan

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa'da yeni takımlar nasıl oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz