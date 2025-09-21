MasterChef kim elendi? Eleme gecesi heyecanı! TV8 ile 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye’de bir yarışmacı veda ediyor

MasterChef Türkiye, haftanın elenme heyecanıyla ekranlara geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacılar eleme potasında ter dökerken, izleyiciler "MasterChef kim elendi, elenen isim belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta yarışmaya veda eden isim izleyenlerin gündeminde. Peki, 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte detaylar…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da MasterChef'te büyük bir heyecan yaşanıyor. Eleme potasına giren yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için hünerlerini sergiliyor. İzleyiciler, "MasterChef bu akşam kim elendi" sorusunun yanıtını öğrenmek için bölümü takip ediyor.