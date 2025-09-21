Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim elendi? Eleme gecesi heyecanı! TV8 ile 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı veda ediyor
Giriş Tarihi: 21.9.2025 21:24

MasterChef kim elendi? Eleme gecesi heyecanı! TV8 ile 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı veda ediyor

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın eleme gecesi izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, “MasterChef kim elendi” sorusu şimdiden gündeme oturdu. Kritik eleme oyunlarının ardından yarışmaya veda edecek isim merak konusu oldu. İşte 21 Eylül 2025 MasterChef elenen isim hakkında merak edilenler...

MasterChef kim elendi? Eleme gecesi heyecanı! TV8 ile 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye’de bir yarışmacı veda ediyor

MasterChef Türkiye, haftanın elenme heyecanıyla ekranlara geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacılar eleme potasında ter dökerken, izleyiciler "MasterChef kim elendi, elenen isim belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta yarışmaya veda eden isim izleyenlerin gündeminde. Peki, 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da MasterChef'te büyük bir heyecan yaşanıyor. Eleme potasına giren yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için hünerlerini sergiliyor. İzleyiciler, "MasterChef bu akşam kim elendi" sorusunun yanıtını öğrenmek için bölümü takip ediyor.

HAFTANIN MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

NİSA

FURKAN

BARIŞ

İREM

MURAT CAN

ÇAĞATAY

SEZER

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 MasterChef'te elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme oyununun tamamlanmasının ardından Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in vereceği karar ile elenen isim açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kim elendi? Eleme gecesi heyecanı! TV8 ile 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı veda ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz