TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de sezonun ilk veda gecesi yaşanıyor. MasterChef 2022 son bölümde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze kritik eleme gecesinde tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en başarılı şekilde yapan 3 yarışmacı, yarışmaya devam ederken 3 isim bir kez daha mücadele etti. Jüri şeflerin değerlendirmesi soncunda potadaki yarışmacılardan biri elenecek. Kimin elendiğini öğrenmek isteyen izleyiciler ise ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden ilk isim…

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 28 AĞUSTOS 2022 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde eleme adayları arasında sezonun ilk eleme gecesinin heyecanı yaşandı. ''MasterChef elenen isim belli oldu mu?'' sorusu ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;

28 AĞUSTOS 2022 MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında eleme adayı olarak belirlenen isimler eleme gecesinde kozlarını paylaştı.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi.

Jüri şefler, eleme adayları tarafından yapılan yaratıcılık yemeklerini tattı ve tadım sonrası eleme potasından çıkan 3 isim Büşra,

Potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelecek olan bu 3 yarışmacı, imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele verecek.

İkinci etabın sonunda da eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılacak. Şeflerin tadım safhasının ardından 2022 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim de belli olacak.