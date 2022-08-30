MasterChef'te Somer Şef'ten Fatmanur'a fırça! "Haddini aşma!" | Video

Ekranların sevilen programı MasterChef 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Somer Sivrioğlu, bu sezonun en çok konuşulan yarışmacılarından olan Fatmanur'u fena tersledi. Bu sert uyarı karşısında gülmeye devam eden Fatmanur'a Somer Şef "Çıkar yukarıdan seyredersin yarışmayı! Ben senin takım arkadaşın değilim!" dedi.