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OTOMATİK OYNAT
02:14
MasterChef'te Somer Şef'ten Fatmanur'a fırça! "Haddini aşma!" | Video 30.08.2022 | 13:28
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Duy Beni 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Melisa'dan şok hareket | Video 26.08.2022 | 09:30
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Ben Bu Cihana Sığmazam 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | Video 25.08.2022 | 13:07
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Duy Beni 7. Bölüm TEK PARÇA FULL İZLE 19.08.2022 | 09:07
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Duy Beni 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 19.08.2022 | 09:07
00:42
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm TEK PARÇA FULL İZLE 19.08.2022 | 09:08
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. Bölüm Yeni Fragmanı İZLE 19.08.2022 | 09:07
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Masterchef Türkiye 35. bölüm fragmanı "Mücadele devam ediyor!" | Video 09.08.2022 | 10:14
Ekranların sevilen programı MasterChef 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Somer Sivrioğlu, bu sezonun en çok konuşulan yarışmacılarından olan Fatmanur'u fena tersledi. Bu sert uyarı karşısında gülmeye devam eden Fatmanur'a Somer Şef "Çıkar yukarıdan seyredersin yarışmayı! Ben senin takım arkadaşın değilim!" dedi.