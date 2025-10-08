Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? 8 Ekim 2025 MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 8.10.2025 21:30

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de 8 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden yarışmacılar merak konusu olurken, gecenin eleme adayı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 8 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 8 Ekim son bölümde yaşananlar…

MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölüm, nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Günün kazanan takımı ve eleme potasına giden isimler merak konusu olurken, yarışmada yaşanan gelişmeler de gündem oldu. İşte MasterChef'te 8 Ekim'de öne çıkanlar ve son bölüm detayları…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda takımlar geleneksel tatlılar konseptiyle yarışıyor. En iyi tatlıyı yapan takım haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanacak. Son dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

1. Dokunulmazlığı kazanan: Mavi takım

2. Dokunulmazlığı kazanan: Mavi takım

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son (5. ve 6. eleme adayı) dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasından seçilecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

MasterChef''te ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları Ayten ve Barış oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.

