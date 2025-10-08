MasterChef kim kazandı? 8 Ekim 2025 MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölüm, nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Günün kazanan takımı ve eleme potasına giden isimler merak konusu olurken, yarışmada yaşanan gelişmeler de gündem oldu. İşte MasterChef'te 8 Ekim'de öne çıkanlar ve son bölüm detayları…
Haftanın son dokunulmazlık oyununda takımlar geleneksel tatlılar konseptiyle yarışıyor. En iyi tatlıyı yapan takım haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanacak. Son dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.
1. Dokunulmazlığı kazanan: Mavi takım
2. Dokunulmazlığı kazanan: Mavi takım
MasterChef''te ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları Ayten ve Barış oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.