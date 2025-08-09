Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF KİM KAZANDI? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 21:15

MasterChef'in 9 Ağustos 2025 Cumartesi gün ekrana gelen bölümünde yedeklerde yer alan isimlerden biri ana kadroya girmeye hak kazanacak. TV8 ekranlarında bu akşam ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet içinde olacak.Peki, 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...

MasterChef'in yeni bölümünde heyecan dorukta. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek bu akşamki şanslarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. En başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya giren isim olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, o isim ve detaylar...

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • Gizem
  • Tunahan
  • Cansu
  • İrem
  • İhsan
  • Özkan
  • Çağlar
