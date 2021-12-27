MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz nereli, kaç yaşında?

MasterChef Mert'in son bölümde elenmesi sonrası yarışmacıyla ilgili detaylar MasterChef Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları üzerinden araştırılıyor. MasterChef 2021 son bölümde elenen MasterChef Mert'in biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;

MASTERCHEF MERT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde Bolu Mengen'de doğdu. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasının aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

Stajlarını tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatında çeşitli restoranlarda çalıştı. Sonrasında hayatı daha da öğrenmek ve kendini geliştirmek, farklı kültürler tanımak için Katar'da Doha'ya gitti ve oradaki macerası başladı. Burada da bir restoranda 2 sene görev aldı.

Tarihler 2013'ü gösterdiğinde ise Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez Flying Chef olarak. O yıllarda birçok futbol organizasyonu ve Formula 1 yarışlarında çalışan MasterChef Mert, son dönemde Amerika Los Angeles'ta hayatını sürdürdü. Bu ülkede 1.5 ay pizzacılık yaparak, yaklaşık 4 ay da arabayla paket servis yaptı.

Özel bir catering firmasının aşçılık görevini üstlendikten sonra işini bırakan ve taksicilik yapan Yılmaz, Los Angeles'tan MasterChef için geldi.

Mert Yılmaz'ın hayatındaki bir diğer ilginç nokta da, mesleğine 8 yıl ara vermiş olması. Bu yıllarda dünyanın değişik yerlerine seyahat eden Yılmaz, seyahati ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söylüyor.

KAYNAK: acunn.com