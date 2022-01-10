Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 10.1.2022 00:54 Son Güncelleme: 10.1.2022 00:54

MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, nereli?

MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2021 son bölümde yarı finale yükselen Sergen Özen ile ilgili detaylar merak konusu olarak “MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Sergen Özen'in son bölümde ilk 3'e giren isim olması sonrasında hakkındaki bilgilere erişmek isteyenler "MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

KAYNAK: acunn.com

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!
Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
İsviçreli gazeteci Pelda, terör örgütü PKK mensuplarının İsviçre'deki işkencesini yazdı
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA