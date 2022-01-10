MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, nereli?

MasterChef Sergen Özen'in son bölümde ilk 3'e giren isim olması sonrasında hakkındaki bilgilere erişmek isteyenler "MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.
Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.
KAYNAK: acunn.com