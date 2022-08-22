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Giriş Tarihi: 22.8.2022 20:28

MasterChef Serpilay kimdir? 2022 Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu ana kadrosu tamamlandı. Ana kadro yarışmacıları arasında yer alan MasterChef Serpilay, gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef Serpilay kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef Serpilay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serpilay Salkım nereli, ne iş yapıyor? İşte Masterchef Serpilay Salkım’ın hayatı ve mesleği hakkında detaylı bilgiler…

MasterChef Serpilay kimdir? 2022 Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 sezonu ana kadro yarışmacıları belli oldu. MasterChef'in ana kadrosuna giren 18'inci yarışmacı Serpilay Salkım'ın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Masterchef Serpilay Salkım, 20 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, final eleme turunun son gününde önlüğü kazanarak ana kadroya dahil olmuştu. Peki, Masterchef Serpilay kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli? İşte Serpilay Salkım hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF SERENAY SALKIM KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Serpilay Salkım, İzmir'de doğup büyümüştür. 25 yaşında olan Serpilay Salkım, Gastronomi bölümü mezunudur.

Kendi işletmesine sahip olan ve yurt dışında da çalışan yarışmacı, daha çok pastane ürünleri ve hamurlu gıdalar yapmayı seviyor.

Eski yarışmacı Safanur Bol'un yakın arkadaşı olan MasterChef Serpilay, programa arkadaşının ikna etmesi üzerine katıldığını açıkladı. Danilo Şef'in restoranında Safanur ile konuşan Serpilay, o gün yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

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MasterChef Serpilay kimdir? 2022 Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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