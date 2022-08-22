MasterChef Serpilay kimdir? 2022 Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF SERENAY SALKIM KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Serpilay Salkım, İzmir'de doğup büyümüştür. 25 yaşında olan Serpilay Salkım, Gastronomi bölümü mezunudur.

Kendi işletmesine sahip olan ve yurt dışında da çalışan yarışmacı, daha çok pastane ürünleri ve hamurlu gıdalar yapmayı seviyor.

Eski yarışmacı Safanur Bol'un yakın arkadaşı olan MasterChef Serpilay, programa arkadaşının ikna etmesi üzerine katıldığını açıkladı. Danilo Şef'in restoranında Safanur ile konuşan Serpilay, o gün yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.