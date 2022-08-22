MasterChef Serpilay kimdir? 2022 Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 sezonu ana kadro yarışmacıları belli oldu. MasterChef'in ana kadrosuna giren 18'inci yarışmacı Serpilay Salkım'ın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Masterchef Serpilay Salkım, 20 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, final eleme turunun son gününde önlüğü kazanarak ana kadroya dahil olmuştu. Peki, Masterchef Serpilay kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli? İşte Serpilay Salkım hakkında merak edilenler...
Aslen Konyalı olan Serpilay Salkım, İzmir'de doğup büyümüştür. 25 yaşında olan Serpilay Salkım, Gastronomi bölümü mezunudur.
Kendi işletmesine sahip olan ve yurt dışında da çalışan yarışmacı, daha çok pastane ürünleri ve hamurlu gıdalar yapmayı seviyor.
Eski yarışmacı Safanur Bol'un yakın arkadaşı olan MasterChef Serpilay, programa arkadaşının ikna etmesi üzerine katıldığını açıkladı. Danilo Şef'in restoranında Safanur ile konuşan Serpilay, o gün yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.