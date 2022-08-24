Masterchef soğan çorbası tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef soğan çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef soğan çorbası nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 51. bölümünde yarışmacılar, Fransız mutfağının geleneksel çorbalarından soğan çorbası yapmak için mücadele etti. Yemek masalarını farklı çorba ile süslemek isteyenler ise Fransız usulü soğan çorbası tarifi araştırmalarına başladı. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte Masterchef soğan çorbası tarifi ve malzemeleri…
SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ
2 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 tepeleme yemek kasığı un
2 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
Üzeri için;
Krokan ekmek
Kaşar veya parmesan peyniri
SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Sarımsakların kabuklarını soyup ince ince doğrayın.
Soğanları da yemeklik doğrayın.
Ardından soğanları sarımsakla birlikte sıvı yağda rengi dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Kavurduğunuz soğan ve sarımsakların üzerine unu ekleyin ve 2 dakika kadar karıştırmaya devam edin.
Üzerine yavaş yavaş et suyu ile soğuk suyu ilave edin.
Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Çorbanız kaynadığında ocaktan alın ve blenderdan geçirin.
Servis için ekmekleri küp küp kesin ve tereyağında kavurun. Ardından peynirleri rendeleyin.
Çorbaları kaselere koyun ve üstüne önce krokan ekmekleri sonra da peynirleri serpiştirip peynirler kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun...