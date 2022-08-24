Masterchef soğan çorbası tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef soğan çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef soğan çorbası nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 51. bölümünde yarışmacılar, Fransız mutfağının geleneksel çorbalarından soğan çorbası yapmak için mücadele etti. Yemek masalarını farklı çorba ile süslemek isteyenler ise Fransız usulü soğan çorbası tarifi araştırmalarına başladı. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte Masterchef soğan çorbası tarifi ve malzemeleri…

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ

2 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kasığı un

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Üzeri için;

Krokan ekmek

Kaşar veya parmesan peyniri

SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?