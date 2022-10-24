Masterchef tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri: 24 Ekim 2022 tulumba tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlının şerbetini hazırlamak için; su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra orta ateşte 10- 15 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu da ekledikten sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.

Bir tencerede su, toz şeker, tuz ve tereyağını karıştırıp kaynatın.

Üzerine unu ilave edip sürekli olarak karıştırın ve toparlanan sert ve yapışkan bir hamur elde edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Ilınan hamura tek tek yumurtaları kırın ve karıştırarak hamura yedirin. İrmik ve nişastayı da hamura karıştırın.

Yaklaşık 2-3 cm. kalınlığında yıldız ucun takılı olduğu krema sıkma torbasına soğuyan hamuru alın.

Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın. Kızgın olmayan yağa hamurdan yaklaşık 5 cm. büyüklüğünde parçalar sıkın ve renk alana kadar kızarmalarını sağlayın. Hamuru yağa atarken yağın soğuk olması oldukça önemli.

Kızaran tatlıları bekletmeden soğuk şerbete aktarın. Şerbetini çekmesi için beklettikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.