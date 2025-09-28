Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR: 28 Eylül 2025 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takımlar nasıl oluştu?
Giriş Tarihi: 28.9.2025 20:38

Masterchef Türkiye’de bu akşam ekrana gelen son bölümde kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk gününde yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek şeflerden tam not almaya çalıştı. Kritik oyunun sonunda hem mavi takımın kaptanı hem de kırmızı takımın kaptanı belli oluyor. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin bugünkü bölümünde haftanın kaptanlık oyunu ekrana geliyor. Yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya gelerek mutfaktaki yeteneklerini ortaya koydu. Zorlu oyunun sonunda kimin mavi akımın kaptanı olacağı merak ediliyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 28 Eylül 2025 tarihli bölümünde haftanın kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oluyor. Yarışmacılar şeflerin karşısına çıkarak kaptanlık için en iyi tabaklarını hazırlıyor.

Kritik oyunun sonunda şeflerin değerlendirmesiyle mavi takım kaptanı belli olacak. Sonuç açıklandığında yeni kaptan ve takımlar haberimize eklenecek.

MAVİ TAKIM

KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim MERYEM oldu.

