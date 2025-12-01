Haberler Yaşam Haberleri MasterChef’te 1.ceketi hangi yarışmacı kazandı? İşte TV8 30 Kasım 2025 MasterChef’te ilk ceket sahibi
Giriş Tarihi: 1.12.2025 07:21

MasterChef’te 1.ceketi hangi yarışmacı kazandı? İşte TV8 30 Kasım 2025 MasterChef’te ilk ceket sahibi

MasterChef Türkiye 2025'te yarı final yolunda heyecan zirveye ulaştı. Haftalardır süren zorlu mücadelenin ardından, finale giden kapıyı aralayan o büyük ödül: Şef Ceketi! 30 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan kritik bölümde, yarışmanın kaderini değiştirecek ilk ceketin sahibi belli oluyor. Peki; TV8 ile MasterChef ilk ceketi kim kazandı? İşte, tüm detaylar:

MasterChef’te 1.ceketi hangi yarışmacı kazandı? İşte TV8 30 Kasım 2025 MasterChef’te ilk ceket sahibi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef kim kazandı sorusuyla takip ediliyor. Yarışmacılar, artık bireysel mücadelelerin ve kritik etapların yaşandığı final aşamasına girdi. Hayallerindeki büyük finale bir adım daha yaklaşmak için ter döküyor. Bu akşamki bölümde, şeflerin uzun değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te ilk ceketi kim aldı sorusuna yanıt aranıyor.

MASTERCHEF'TE CEKET MÜCADELESİ BAŞLADI

Kalan 8 yarışmacıdan dördünün şef ceketini giyeceği MasterChef Türkiye'de bugün ilk ceket sahibini buluyor. İlk günün görevinde hurma ve acı biber olacak. İkinci etapta ise ödüllü şef Maksut Aşkar tabağı yarışa dahil olacak.

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

Masterchef'te ilk ceketi giyen yarışmacı ÇAĞATAY oldu.

MASTERCHEF CEKET YARIŞINDA KİMLER VAR?

ÇAĞATAY

MERT

GİZEM

HAKAN

SEZER

SÜMEYYE

ÖZKAN

BARIŞ

