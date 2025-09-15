Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNU HEYECANI! 15 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kimler gitti?
Giriş Tarihi: 15.9.2025 22:02

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNU HEYECANI! 15 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kimler gitti?

MasterChef Türkiye, 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Haftanın ilk gününde oynanan kaptanlık oyunu, yarışmacıların liderlik için kıyasıya mücadele ettiği bir atmosfer sunacak. Bu özel bölümde, mavi ve kırmızı takım kaptanları belirleniyor. Peki, MasterChef'te, kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNU HEYECANI! 15 Eylül MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kimler gitti?

MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dorukta! Kaptanlık oyunu için yarışacak yarışmacılar, mavi ve kırmızı takım kaptanlıkları için kıyasıya mücadele edecek. Yarışma boyunca mutfakta rekabet kadar gerilim de yükselirken, yarışmacılar arasındaki strateji ve taktik savaşları izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Gecenin sonunda ise hangi yarışmacının kaptanlık koltuğuna oturacağı belli olacak ve takımlar, yeni liderleriyle zorlu görevlerine hazırlanacak. Peki, MasterChef'te, kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Eylül MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıyasıya mücadele ile geçen yarışmanın ardından kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise bu haftanın ilk eleme adayını belirleyecek.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sonunda yarışmaya evda eden yarışmacı İLHAN oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNU HEYECANI! 15 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kimler gitti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz