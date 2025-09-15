MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNU HEYECANI! 15 Eylül MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kimler gitti?

MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dorukta! Kaptanlık oyunu için yarışacak yarışmacılar, mavi ve kırmızı takım kaptanlıkları için kıyasıya mücadele edecek. Yarışma boyunca mutfakta rekabet kadar gerilim de yükselirken, yarışmacılar arasındaki strateji ve taktik savaşları izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Gecenin sonunda ise hangi yarışmacının kaptanlık koltuğuna oturacağı belli olacak ve takımlar, yeni liderleriyle zorlu görevlerine hazırlanacak. Peki, MasterChef'te, kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.