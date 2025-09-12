Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te kim kazandı,hangi isim? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef’te heyecan dorukta! Zorlu etapların yaşandığı yarışmada bu akşam yedeklerden bir isim ana kadroya dahil olacak. Günün konsepti kapsamında yarışmacılar, bamya ile özgün ve yaratıcı bir yemek hazırlayacak. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı, iki aşamalı final mücadelesinin ardından ana kadroya katılma hakkı kazanacak. Peki, MasterChef’te bu akşam kim kazandı, 12 Eylül’de ana kadroya giren yedek isim kim oldu? İşte 12 Eylül Cuma akşamı MasterChef Türkiye’de kadroya dahil olan yarışmacı...

MasterChef'te tempo yükseliyor! Birbirinden iddialı performansların sergilendiği yarışmada bu akşam yedeklerden bir yarışmacı ana ekibe katılacak. Günün konseptinde yarışmacılardan bamya kullanarak yaratıcı bir tabak ortaya koymaları istendi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, iki aşamalı final etabını geçerek ana kadro biletini alacak.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

MasterChef'te ana ekibe katılacak yarışmacı henüz açıklanmadı. Yedeklerden kadroya girecek isim, şeflerin değerlendirmesi ve performans puanlaması sonucunda netlik kazanacak.

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üç dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-NİSA

2-AYLA

3-ONUR

4-İLHAN

5-İREM

6-ÇAĞLAR

