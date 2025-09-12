MasterChef’te kim kazandı,hangi isim? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

MasterChef'te tempo yükseliyor! Birbirinden iddialı performansların sergilendiği yarışmada bu akşam yedeklerden bir yarışmacı ana ekibe katılacak. Günün konseptinde yarışmacılardan bamya kullanarak yaratıcı bir tabak ortaya koymaları istendi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, iki aşamalı final etabını geçerek ana kadro biletini alacak. Peki, MasterChef'te bu akşam kazanan kim oldu, 12 Eylül'de ana kadroya yedek yarışmacı kim seçildi? İşte 12 Eylül Cuma MasterChef Türkiye'de ana kadroya adını yazdıran yarışmacı...