MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNU HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan bu kez ödül oyununda doruğa çıktı. Yarışmacılar, sınırlarını zorlayan tarifleri hazırlamak için tezgah başına geçti. Hem yarışmacıların performansı hem de ödülün ne olduğu izleyicilerin gündemindeydi. 18 Eylül Perşembe günü ekrana gelen bölümde, ödül oyununu kazanan isim ve kazanacağı sürpriz ödül merak konusu oldu. MasterChef'in son bölümünde yaşanan tüm gelişmeler ve kazananın öne çıkan anları izleyicilerle buluştu. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...