Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNU HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 22:32

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNU HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

MasterChef Türkiye 2025’te yılın ilk ödül oyunu heyecanı ekranlara taşındı. Bu kez yarışmacılar, sadece tek kolunu kullanarak yemeklerini hazırlamak zorundaydı. Şefler, yarışmacılardan günün konsepti kapsamında “bir sıcak başlangıç, bir soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı ve ekmek” hazırlamalarını istedi. Peki, 18 Eylül MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı ve ödül neydi? İşte Perşembe akşamı MasterChef’te ödülün sahibi olan takım…

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNU HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan bu kez ödül oyununda doruğa çıktı. Yarışmacılar, sınırlarını zorlayan tarifleri hazırlamak için tezgah başına geçti. Hem yarışmacıların performansı hem de ödülün ne olduğu izleyicilerin gündemindeydi. 18 Eylül Perşembe günü ekrana gelen bölümde, ödül oyununu kazanan isim ve kazanacağı sürpriz ödül merak konusu oldu. MasterChef'in son bölümünde yaşanan tüm gelişmeler ve kazananın öne çıkan anları izleyicilerle buluştu. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNU HEYECANI

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödül oyununda ter döküyor. Günün en başarılı tabağını hazırlayan isim, sürpriz ödülün sahibi olacak ve büyük avantajı kazanacak.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacının yanı sıra, büyük ödülün ne olacağı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şu an için MasterChef ödülü açıklanmış değil.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sezer

Furkan

Barış

Murat Can

ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNU HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz