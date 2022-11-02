Astrolojide 12 tane burç bulunmaktadır. Mayıs ayında doğan bir kimse doğduğu güne göre iki farklı burçtan birisine sahip olmaktadır. Bu noktada Mayıs ayı hangi burç sorusu ise sıkça araştırılan konuların başında yer alır. Mayıs ayı burcu özellikleri ve günlük yorumlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Mayıs ayında doğanlar hangi burçtur? İşte Mayıs ayı burcu özellikleri!

MAYIS AYI HANGİ BURÇ?

Mayıs ayında doğan kişiler burçlarının özelliklerini merak etmektedir. Mayıs ayında doğan kişiler Boğa veya ikizler burcudur. Hangi burç olduğu ise doğduğu güne göre kesinlik kazanır. Mayıs ayı burcu ve özellikleri şöyledir;

21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında hayata gözlerini açan bir kişi Boğa burcudur.

22 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında doğan kişi ise İkizler burcudur.

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MAYIS AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Boğa Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Akrep

Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos

Metal: Bakır

Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe

Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu

İkizler Burcu Özellikleri

Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah

Uğurlu Taş: Akik

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Yay

Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi

Metal: Civa

Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya

Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı