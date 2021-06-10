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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Mayıs’ta 42 sağlıkçı şiddet mağduru oldu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Mayıs’ta 42 sağlıkçı şiddet mağduru oldu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) mayıs ayı içinde 12 doktor, 11 hemşire, 8 ATT, 7 sağlık çalışanı ve 4 güvenlik görevlisinin şiddet mağduru olduğunu bildirdi. Açıklanan rapora göre, mayısta yaşanan 22 şiddet vakasında, 16'sı kadın 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. Vakaların 17'sinin hastanede, 2'sinin ASM'lerde, 3'ünün ise sahada yaşandığı ifade edildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Şiddet sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Sorun yıllardır Türkiye'nin gündeminde. Ancak bir türlü önüne geçilemiyor" dedi.
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Mayıs’ta 42 sağlıkçı şiddet mağduru oldu
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