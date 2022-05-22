Maymun çiçeği virüsü 13 ülkeye sıçradı

Maymun çiçeği virüsü vakaları yayılmaya devam ediyor. Dün İsrail'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkeğin, virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Hastanın, ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. İsrail'deki vakanın ardından dünya genelinde maymun çiçeği virüsü görülen ülke sayısı 13'e yükseldi. Tüm ülkelerdeki toplam vakalar da 80'i buldu. 50 şüpheli vakanın da incelendiği bildirildi. Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde tespit edilmişti.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.BELÇİKA'DA görülen maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi. 5 Mayıs'ta düzenlenen 4 günlük festivalin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurtdışından katılan kişilerce taşındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de önceki gün acil toplantı kararı aldı. Örgüt, yaz aylarında festivaller ve partiler arttıkça virüsün Avrupa'da yayılmasının hızlanabileceği konusunda uyardı. Bilim insanları, maymun çiçeğinin Kovid-19 gibi bir salgına dönüşmesini beklemiyor.