Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Filmde genleri değiştirilmiş isyancı maymun Ceaser'ın kaçışının üzerinden yıllar geçmesinin ardından genetik evrim geçirmiş ve daha da zekileşmiştir. Her iki türün de karşı karşıya geldiği aksiyon ve macera türlerindeki Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler?
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİ KONUSU
Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2014
Yönetmen : Matt Reeves
Türü : Aksiyon / Macera / Dram
Oyuncular : Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis, Jason Clarke