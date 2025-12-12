MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 - 2026: 6,7,8,9 ve 10. sınıfların 1. dönem 2. ortak sınavları hangi tarihte?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TAKVİMİ

MEB'in duyurduğu programa göre, birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Bu tarihler arasında tüm sınıf düzeylerinde sınavlar, okulların kendi sınav planlamalarına göre düzenlenecek ve uygulamalar kurumların belirlediği takvime göre gerçekleştirilecek.