MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 - 2026: 6,7,8,9 ve 10. sınıfların 1. dönem 2. ortak sınavları hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 12.12.2025 11:55

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı ortak sınav takvimi, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kasım ayında gerçekleştirilen birinci ortak yazılıların ardından gözler şimdi 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci sınavlarına çevrildi. Peki, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

Ortaokul ve lise öğrencileri, birinci dönemin ikinci ortak sınavlarının tarihlerini araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak 1. dönem 2. ortak sınavların zamanı kesinlik kazandı. Peki, bu sınavlar hangi günlerde gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine dair tüm ayrıntılar…

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TAKVİMİ

MEB'in duyurduğu programa göre, birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Bu tarihler arasında tüm sınıf düzeylerinde sınavlar, okulların kendi sınav planlamalarına göre düzenlenecek ve uygulamalar kurumların belirlediği takvime göre gerçekleştirilecek.

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Ortak sınavların sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak değerlendirme sürecinin ardından sonuçların dönem bitimine yakın bir tarihte ilan edilmesi bekleniyor.

NİSAN 2026 – MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV PROGRAMI

7 Nisan Salı: 6. sınıflar için Türkçe yazılısı

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ile 8. sınıf Matematik sınavları

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik yazılısı

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı

