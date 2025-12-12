MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 - 2026: 6,7,8,9 ve 10. sınıfların 1. dönem 2. ortak sınavları hangi tarihte?

Ortaokul ve lise öğrencileri, birinci dönemin ikinci ortak sınavlarının tarihlerini araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak 1. dönem 2. ortak sınavların zamanı kesinlik kazandı. Peki, bu sınavlar hangi günlerde gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine dair tüm ayrıntılar…
1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TAKVİMİ
MEB'in duyurduğu programa göre, birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Bu tarihler arasında tüm sınıf düzeylerinde sınavlar, okulların kendi sınav planlamalarına göre düzenlenecek ve uygulamalar kurumların belirlediği takvime göre gerçekleştirilecek.