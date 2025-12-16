Haberler Yaşam Haberleri MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 23:48

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak yazılı sınavlara ilişkin takvimi duyurdu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsayan uygulamada ilk yazılılar Kasım ayında tamamlanırken, öğrenciler bu kez 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ikinci yazılı sınavlarına odaklandı. Yayımlanan takvimle birlikte sınavların yapılacağı tarihler netlik kazandı. Peki MEB’e göre 1. dönem 2. yazılı ortak sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
  • ABONE OL

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yakından takip ettiği ortak sınav takvimi belli oldu. Bu yıl 6.sınıftan 10.sınıfa kadar olan öğrenciler farklı dersler birçok yazılıya tabi tutulacak. Öğrencilerin ders kazanımlarını ölçmek adına açık uçlu sorulara da yer verilecek. Sınav Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşecek. Peki, 1. dönem 2. ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?

1. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)

7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)

2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Sınavların ilk dönemin sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz