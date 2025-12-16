MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yakından takip ettiği ortak sınav takvimi belli oldu. Bu yıl 6.sınıftan 10.sınıfa kadar olan öğrenciler farklı dersler birçok yazılıya tabi tutulacak. Öğrencilerin ders kazanımlarını ölçmek adına açık uçlu sorulara da yer verilecek. Sınav Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşecek. Peki, 1. dönem 2. ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?