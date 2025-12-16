MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yakından takip ettiği ortak sınav takvimi belli oldu. Bu yıl 6.sınıftan 10.sınıfa kadar olan öğrenciler farklı dersler birçok yazılıya tabi tutulacak. Öğrencilerin ders kazanımlarını ölçmek adına açık uçlu sorulara da yer verilecek. Sınav Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşecek. Peki, 1. dönem 2. ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?
Yayımlanan takvime göre 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında gerçekleşecek.
2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)
7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)
2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı