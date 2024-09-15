Meclis toplantısında arbede çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Bu ayın son oturumunda ileriki 5 yılı kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'un stratejik planı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy çokluğu ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy birliği ile kabul edildi.AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulhakim Evin, meclis toplantısında söz alarak, "Ülkemizde bazı talihsizlikler yaşadık. 2011'deki hükümetimizin stratejik planlarına ilişkin sebep sonuç ilişkisi ile bakarsak, 7 Şubat MİT krizi ve 2013'te gezi vandallığı yaşadık ki ekonomimize zararı 1,4 milyar dolar" dedi.'Gezi vandallığı' sözünün ardından mecliste sesler yükseldi ve CHP'li üyeler, ayağa kalkarak karşılık verdi. Büyüyen tartışma iki grup arasında arbedeye dönüştü. Tugay, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından devam eden meclis toplantısında konuşan Tugay, "Bizler halkın oyları ile seçilmiş ve onları temsil eden insanlarız. Kullandığınız kelimelere dikkat edin. Çünkü 5 sene yüz yüze bakacak insanlarız. 5 sene boyunca kentimiz ve şehrimiz ile ilgili karar verecek olan insanlarız. Bir hoşgörüye ihtiyacımız var. İnsanların hassasiyetleri vardır, belli konularda tepki gösterir" diye konuştu. Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da "Genç bir arkadaşımız haklı olarak ve haddini aşmayarak, siyaset dilini sertleştirmeyerek konuştu. Ayırmak için müdahale ettiğimiz CHP'li üzerimize yürüdü. 2 dakika genç bir kardeşimizin eleştirilerine tahammül edemezsek, bu kentin sorunlarını nasıl tartışacağız" dedi.