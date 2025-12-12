Meclis’te stajyerlere cinsel taciz soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı

TBMM'de stajyer olan D.K., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak Meclis lokantasında çalışan H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. D.K.'nın ifadesi Çocuk İzlem Merkezinde alındı ve şüpheli H.İ.G. dün tutuklandı.

ÜÇ ÇOCUK DAHA İFADE VERDİ

Meclis Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma dosyası incelendiğinde, D.K.'nın beyanındaki anlatımlarla örtüşen benzer eylemlerin üç farklı stajyer tarafından daha yaşandığı belirlendi. Üç çocuğun ifadeleri bugün Çocuk İzlem Merkezinde alındı.

DÖRT ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Çocukların ifadelerinde adı geçen toplam dört şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanması, savunmaları alındıktan sonra mevcutlu şekilde savcılığa sevk edilmeleri için talimat verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini bildirdi.