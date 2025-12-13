Meclis’te stajyerlere cinsel taciz soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

TBMM'de stajyer olan D.K., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak Meclis lokantasında çalışan H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. D.K.'nın ifadesi Çocuk İzlem Merkezinde alındı ve şüpheli H.İ.G. tutuklanmıştı.

ÜÇ ÇOCUK DAHA İFADE VERDİ

Meclis Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma dosyası incelendiğinde, D.K.'nın beyanındaki anlatımlarla örtüşen benzer eylemlerin üç farklı stajyer tarafından daha yaşandığı belirlendi. Üç çocuğun ifadeleri Çocuk İzlem Merkezinde alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocukaların ifadelerinde adı geçen toplam dört şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince R. Ç. hakkında adli kontrol, D. U., R. S. ve İ. B. hakkında ise cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verildi.