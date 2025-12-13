Haberler Yaşam Haberleri Meclis'te stajyerlere cinsel taciz soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:37

Meclis'te stajyerlere cinsel taciz soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

TBMM’de stajyer olarak görev yapan bir öğrencinin şikâyetiyle başlayan cinsel taciz soruşturmasında kapsam genişletildi. İlk şikâyet üzerine bir şüphelinin tutuklandığı dosyada, benzer iddialarla ifade veren üç stajyerin beyanları doğrultusunda gözaltına alınan üç şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam dört şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
TBMM'de stajyer olan D.K., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak Meclis lokantasında çalışan H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. D.K.'nın ifadesi Çocuk İzlem Merkezinde alındı ve şüpheli H.İ.G. tutuklanmıştı.

ÜÇ ÇOCUK DAHA İFADE VERDİ

Meclis Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma dosyası incelendiğinde, D.K.'nın beyanındaki anlatımlarla örtüşen benzer eylemlerin üç farklı stajyer tarafından daha yaşandığı belirlendi. Üç çocuğun ifadeleri Çocuk İzlem Merkezinde alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocukaların ifadelerinde adı geçen toplam dört şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince R. Ç. hakkında adli kontrol, D. U., R. S. ve İ. B. hakkında ise cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verildi.

