Haberler Yaşam Haberleri Mediha hemşire kanseri yendi
Giriş Tarihi: 23.10.2025

Mediha hemşire kanseri yendi

Faruk KÜÇÜK
Mediha hemşire kanseri yendi
Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ameliyathane hemşiresi Mediha Peker (38) geçen yıl meme kanseri farkındalık ayında kendi kendine yaptığı muayenede göğsünde kitle fark edince zaman kaybetmeden doktora başvurdu. Erken teşhis sayesinde hem hastalığı atlattı hem de örnek bir başarı hikâyesine imza attı. İki çocuk annesi Mediha Peker, "Erken teşhis bu mücadelede büyük bir anahtar. Kadınlar bedeninin farkına varması lazım, bir değişiklikte nedenini araştırmalı ve doktora gitmeli" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mediha hemşire kanseri yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz