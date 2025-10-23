Mediha hemşire kanseri yendi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ameliyathane hemşiresi Mediha Peker (38) geçen yıl meme kanseri farkındalık ayında kendi kendine yaptığı muayenede göğsünde kitle fark edince zaman kaybetmeden doktora başvurdu. Erken teşhis sayesinde hem hastalığı atlattı hem de örnek bir başarı hikâyesine imza attı. İki çocuk annesi Mediha Peker, "Erken teşhis bu mücadelede büyük bir anahtar. Kadınlar bedeninin farkına varması lazım, bir değişiklikte nedenini araştırmalı ve doktora gitmeli" dedi.