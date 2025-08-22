Mega Yelkenli "Club Med 2" Fethiye’de! Çoğunluğu Fransız 283 yolcu getirdi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden Fransa bayraklı 'Club Med 2' Fethiye Limanı'na demir attı. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Fethiye'ye gelen lüks gemi 182 metre boyu nedeniyle Fethiye İskelesi'ne yanaşamadı.

20 metre genişliğe ve 80 metre yüksekliğe sahip olan "Club Med 2", 5 yelken direği ile dikkat çekerken, 283 yolcusu ve 210 mürettebatı bulunduğu öğrenildi. 106 Fransız yolcusunun yanı sıra, Belçika, Çin, İsveç ve İngiltere'den yolcularının bulunduğu 'Club Med 2'de Türkiye'den de 2 yolcunun bulunduğu belirtildi. Şövalye Adası karşısında demirleyen Club Med 2'nin yolcuları botlarla iskeleye taşınırken, buradan Tlos, Kayaköy ve Ölüdeniz'e kendilerini bekleyen özel araçlarla götürüldü. Dünya'nın en büyük yelkenli turist gemisi olarak dikkat çeken Club Med 2'nin yolcuları Fethiye ve çevresinin tarihi ve turistik bölgelerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.