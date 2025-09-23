Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer bu davranışları görüyorsanız dikkat

Bilim insanlarının biraz daha dikkatli olarak kedinizin aslında ne dediğini keşfedebileceğinizi belirtiyor. Araştırmalar, 10 ay boyunca 53 farklı evcil kediyi analiz etti ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı.
Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.
Böyle davrandığı zamanlarda kendisiyle çok daha sıkı bağlar kurabilir, onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.
Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.
Ancak yapılan araştırmada her şey net değildi; araştırmacıların çözemediği 48 yüz ifadesi bulunuyordu.
Genel olarak, kedi yüz ifadelerinin çok çeşitli olması, yüzleri çok fazla hareket etmediği için kedi uzmanlarını şaşırttı. Öte yandan köpekler gülümseyebilir, gülebilir ve bize 'yavru köpek' bakışlarıyla kalbimizi ısıtabilir.
Fakat çok daha sabit yüz ifadeleri olduğunu düşündüğümüz kedilerin, aslında yüzlerce farklı ifadeye sahip olduğu ortaya çıkması, hem bilim dünyası hem de kedi sahipleri için büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.
Araştırmaya göre kedilerin ifadelerini oluşturan 26 benzersiz yüz hareketi varken, köpeklerde bu rakam 27. İnsanlarda toplamda yalnızca 44 tane var ve kulaklarımızı zar zor hareket ettirebiliyoruz.
Arkansas'taki Lyon Koleji'nden çalışmanın araştırmacısı Dr. Brittany Florkiewicz, bu bulguların, bir kedinin arkadaş canlısı olup olmadığını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve bıyıklarına bakmak gerektiğini gösterdiğini belirtti.
Ağız bölümlerinin de bir kedinin agresiflik düzeylerinin ne olduğu konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi Florkiewicz.
İfadelerin yarısından fazlası oynamak istedikleri anlamına geliyordu; bir kedinin dudaklarının dışarı doğru çekilmesi, alt dişlerinin görünmesi, ağzının açık olması ve çenesinin gergin olması, her ne kadar saldırgan bir ifade verse de, aslında oyun oynamak isteyebileceklerini de gösteriyor.
Ancak bir kedi, diğer kediyle oynama havasında değilse, dört işaret bulunuyor. Öncelikle kedinin dudaklarını yalamak kavga etmeye hazırlanıyor demektir. Bir başka işaret, kulakların başının bir doğru hareket etmesi veya tamamen düzleşmesidir. Ayrıca son işaret göz bebeklerinin daralması.
Kedi dostunuzun ne demek istediğini bu ifadelere bakarak artık daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de sadece arkadaşımız olmak istiyordur!