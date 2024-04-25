Meğer tuvaletten bile daha kirliymiş! Hepimizin evinde var 5 trilyon bakteri barındırıyor…

Bazı evlerde göz ardı edilen ve uzun süre kullanılan mutfak süngerleri aslında evin en kirli eşyası olabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuçlar bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi.

Araştırmaların mikroplar için ne kadar kolay bir üreme alanı haline gelebileceğini göstermesinin ardından bilim insanları artık bunları haftalık olarak değiştirmemiz konusunda ısrar ediyor.

Araştırma, iyi kullanılan bir mutfak süngerinin yaklaşık beş trilyon bakteriye ev sahipliği yapabileceğini ve tuvalet atıklarından daha kirli olduğunu ortaya çıkardı.