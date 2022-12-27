Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yılında anıldı
Giriş Tarihi: 28.12.2022

Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yılında anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yılında anıldı
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, vefatının 86. yılında kabri başında anıldı. İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da katıldı. Tören saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı. Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86. yıldönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında torunu Selma Argon Hanımefendi'nin katılımı ile dualarla andık.



İstiklal Marşı'mızın yazarı büyük dava adamını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz" dedi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından da Ankara'da Taceddin Dergâhı'nda anma töreni düzenlendi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif'in vefat ettiği gündeki hüzünlü tablodan bambaşka bir tablo ile anıldığını ve anlaşıldığını" söyledi. Arıcan, birliğin 40 yıldan fazla süredir Taceddin Dergâhı'nda Mehmet Akif'i andığını anımsattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RAHMETLE YAD EDİYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıldönümünde rahmet, hürmet ve minnetle yâd ettiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından Ersoy'un fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi âleme irtihalinin 86'ncı yıldönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Hatayspor’u rahat geçti! Kanarya yeniden liderliği aldı…
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri...
Dünyada ilk 'Beyin yiyen amip' ölümü Güney Kore'de gerçekleşti!
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yılında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA