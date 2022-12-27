Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yılında anıldı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, vefatının 86. yılında kabri başında anıldı. İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da katıldı. Tören saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı. Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86. yıldönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında torunu Selma Argon Hanımefendi'nin katılımı ile dualarla andık.İstiklal Marşı'mızın yazarı büyük dava adamını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz" dedi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından da Ankara'da Taceddin Dergâhı'nda anma töreni düzenlendi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif'in vefat ettiği gündeki hüzünlü tablodan bambaşka bir tablo ile anıldığını ve anlaşıldığını" söyledi. Arıcan, birliğin 40 yıldan fazla süredir Taceddin Dergâhı'nda Mehmet Akif'i andığını anımsattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıldönümünde rahmet, hürmet ve minnetle yâd ettiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından Ersoy'un fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi âleme irtihalinin 86'ncı yıldönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.