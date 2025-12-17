Mehmetçiğe yerli ve millî vurucu güç! Türkiye’nin ilk Modern Makineli Tüfeği MMT seri üretime hazır

Altında MKE imzası bulunan MMT, toplamda 250 bine varan atış ile 40 farklı zorlu NATO testini başarıyla geçerek üstün performansını kanıtladı. Bir yıldan daha kısa sürede kalifiye edilen MMT, 7.62x51 mm NATO standartlarında mühimmat ile yüksek hassasiyetle atış yapabiliyor.

SAHADA ÜSTÜN ATEŞ GÜCÜ

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığında ve 1000 metre etkili menzile sahip olan MMT, dakikada 750 fişek kesintisiz atım kapasitesi ile Mehmetçiğin sahadaki vurucu gücünü artıracak. Yüksek ateş gücü ve dayanıklılığıyla öne çıkan MMT, NATO standartlarındaki muadillerine kıyasla daha hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.

Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip olan MMT, farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor. 6 kademeli ayarlanabilir teleskobik dipçiği ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcıya konfor sunan silahın mühimmatı da MKE'ye bağlı fabrikalarda yerli ve millî imkânlarla üretiliyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve millî hamlesinin yeni simgelerinden biri olan MMT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine güçlü bir katkı sağlamaya hazırlanıyor.