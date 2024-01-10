Mehmetçik’ten ilkokul öğrencilerinin mektuplarına yanıt

Okulda düzenlenen faaliyete, 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Onur Doğan'ın anne ve babası da katıldı. Ayrıca, Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca okula armağan edildi...