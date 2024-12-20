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Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:08 Son Güncelleme: 20.12.2024 12:17

Mehtap 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalıştığı iş yerinin önünde boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ (42) tarafından vurulan ve 17 gündür yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ doktorların müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mehtap 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, Turgutlu ilçesinde 3 Aralık günü saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta meydana gelmişti. Mehtap Yarbeğ, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahla vuruldu. İddiaya göre Mehtap Yarbeğ'in çalıştığı lokantanın önüne gelen şahıs 3 el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ ameliyata alınırken, Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 gündür yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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Mehtap 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
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