Mekân kurşunlayan Ruhsuzlar’a operasyon

Ankara'nın Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 9 Aralık'ta bir eğlence mekânının kurşunlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, silahlı saldırının "Ruhsuzlar" adlı suç örgütü tarafından, haksız kazanç elde etme amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Silahlı eylemin suç örgütünün yöneticileri A.A. ve U.G. ile örgüt üyeleri E.A., M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. gözaltına alındı. Örgüt yöneticilerinden A.A.'nın ise yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. A.A., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye gitmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.