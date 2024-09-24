Melike’nin kalbi ile hayata tutunan Furkan SABAH’a konuştu: Bu kalp hep iyilik için atacak

Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen öğretmen adayı Melike Seven'in (25) bağışlanan kalbi ile hayata tutunan Furkan Özçelik'in (22) tedavisi Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor. SABAH'a konuşan Özçelik, "Bu kalp hep iyilik için atacak. Bana can veren bu kalp için insanlara yardım edeceğim, çocukları sevindireceğim" dedi.Yeni kalbi ile kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Furkan Özçelik, kalbine çok iyi bakacağını söyledi. Kalp hastaları için organ naklinin önemine dikkat çeken Furkan, "Kalp rahatsızlığı çeken hastaların tek şansı kalp nakli olmaktır. Bu nedenle kalp ve organ bağışı bizim hayati önemde.Ben Melike'nin ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de artık onların bir evladı sayılırım. Buradan çıkar çıkmaz Melike'nin mezarına gidip dua edeceğim" diye konuştu. Kalp nakli ameliyatını yapan Prof. Dr. Ömer Bayezid ise, "Furkan'ın sağlık durumu iyi. Kısa süre sonra yoğun bakımdan normal servise alacağız" dedi. Mezun olduğu Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden diplomasını almak için 4 Eylül'de Antalya'dan Aydın'a giden Seven'in kullandığı otomobil kamyonet ile çarpışmış, Seven'in beyin ölümü 17 Eylül'de gerçekleşmişti.