Melilla nerede, neresi, dini nedir? Melilla hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada?

23 göçmen Fas'tan İspanya'ya göç etmeye çalışırken Melilla ili sınırında hayatını kaybetti. Dün 18 olan sayı, bugün itibariyle 23'e yükseldi. Akdeniz sahillerinde yer alan il hakkında araştırmalar da gittikçe artmış durumda. Melilla nerede, neresi gibi sorular yöneltiliyor. Peki, Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? İşte detaylar!
İspanya'nın bir şehridir. Özerk il statüsündedir. Fas sınırı ile çevrili olan şehrin yüzölçümü 20 km²'dir. Nüfusu 86,384'dir. Fas, Melilla ile Ceuta'yı İspanya'dan istemektedir. Kent 1497'den beri İspanyol egemenliğindedir. Melilla'da toplumu büyük oranda İber Yarımadası kökenliler ile Rif Berberi kökenliler oluşturur.