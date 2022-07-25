Haberler Yaşam Haberleri Memede Kitle İçin Hangi Bölüme Gidilir? Memede Bulunan Kitleye Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?
Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:12

Memede Kitle İçin Hangi Bölüme Gidilir? Memede Bulunan Kitleye Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Meme sağlığı, toplumun tamamının bilhassa yetişkin kadın nüfusunun mutlak bilinçlenmesi ve hakkında bilgiye sahip olması gereken bir konudur. Memede kitle varlığı çoğu kişinin başına gelebilir, bu kitleler kist, yağ bezesi yahut tümör olabilir. Memede ele gelen kitlenin ne olduğunu öğrenmek ve muayene olmak için sağlık kuruluşlarına başvurmak en sağlıklı yoldur. Bu yazımızda siz sevgili okurlarımız için, memede bulunan kitle için hangi bölüme gidileceği hakkında detaylara yer verdik.

Memede Kitle İçin Hangi Bölüme Gidilir? Memede Bulunan Kitleye Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Anatomik yapısı sebebiyle memede türlü kitlelerin meydana gelmesi muhtemel bir durumdur. Bu kitleler bazen basit kistlerden oluşurken bazen ise meme kanserinin sinyali olabilir. Bu tehlikeyi ekarte etmek ve erken teşhis için memede ele kitle geldiği vakit mutlak uzman doktorların yardımına başvurmak gereklidir. Peki, memede kitle için hangi bölüme gidilir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Memede Bulunan Kitleye Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Özellikle yetişkin kadın nüfusunda azımsanmayacak bir sayıda görülen meme kanseri, mutlaka hakkında bilgi sahibi olunması gereken konulardan birisidir. Memede ele kitle gelmesi her zaman kanser belirtisi tabi ki değildir ancak tedbirli olmakta her zaman fayda vardır, bu sebeple kişinin eline memede kitle geliyorsa mutlaka alanının uzmanı hekimlere başvurması gereklidir. Memede oluşan kitleler kist, yağ bezesi, süt bezlerinin deformasyonu ya da iyi/kötü huylu tümörler olabilirler, bu noktada doğru bölüme başvurulup doktorların muayenesi sonucunda bilgi edinmek gerekiyorsa tedavi olmak oldukça ehemmiyet arz eden bir durumdur.

Memede kitle için gidilmesi gereken bölüm Genel Cerrahi bölümüdür. Hem özel hem devlet hastanelerinin ortak prosedürleri gereği memede görülen kitlelerle ilgilenen dal Genel Cerrahi bölümüdür. Hastaya genel cerrahi uzmanı tarafından yapılacak olan kan tahlilleri, ultrason ve mamografi tetkikleri sonucunda kitlenin ne olduğu ve tedavi yöntemlerine karar verilecektir.

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Memede Kitle İçin Hangi Bölüme Gidilir? Memede Bulunan Kitleye Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?
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