MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABINDA SON DURUM: Son verilerle öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) belirlenmekte olup, bu artışlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşur. 2026 Ocak zammında ise bu iki temel kaleme ek olarak, 1.000 TL'lik ödemenin masada olması, tabloları değiştirmiş durumda. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yeni öğretmen, polis, hemşire maaşları ne olacak?