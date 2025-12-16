MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABINDA SON DURUM: Son verilerle öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) belirlenmekte olup, bu artışlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşur. 2026 Ocak zammında ise bu iki temel kaleme ek olarak, 1.000 TL'lik ödemenin masada olması, tabloları değiştirmiş durumda. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yeni öğretmen, polis, hemşire maaşları ne olacak?
Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı, üç ana kritere göre belirlenecek:
Toplu Sözleşme Zammı: Toplu Sözleşme metnine göre, memurlar 2026 yılının ilk yarısı (Ocak-Haziran) için belirlenen oranda zammı garantilemiştir.
6 Aylık Enflasyon Farkı: Temmuz-Aralık 2025 dönemindeki gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı farkı da maaşlara eklenecek.
Ek Ödeme (1.000 TL): Toplu sözleşme ve enflasyon zammına ek olarak, memur maaşlarına 1.000 TL artış yapılacağı da bu zam süreci özelinde gündemde.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre açıklanan veriler şöyle:
Temmuz: Yüzde 2.06
Ağustos: Yüzde 2.04
Eylül: Yüzde 3,23
Ekim: Yüzde 2.55
Kasım: Yüzde 0,87
Toplam enflasyon: %11.21. 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.
* Toplam enflasyon: %11.21
* 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
* Toplu sözleşme zammı: %11
* Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahmine göre toplam enflasyon %12.42 seviyesine ulaşacak ve 6 aylık oluşan enflasyon farkı %7.07 olacak. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle kümülatif zam yüzde 18,84 olacak. İşte, olası maaş hesabı:
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 18 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 941 liraya yükselecek.