Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e büyük şok! Desteklediği listeler sandıktan çıkamadı

İzmir Menderes Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen 1.5 yıllık süre boyunca hayata geçirdiği hizmetler yerine belediye meclis üyeleri arasındaki kavgalar ve altına imza attığı tartışmalı kararları ile gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e yıllarca muhtarlığını yaptığı mahalle de sırt çevirdi. İkamet ettiği aynı zamanda 5 yıl boyunca da muhtarlığını yaptığı Cüneyt Bey Mahallesinde gerçekleştirilen CHP delege seçimlerinde Çiçek'in desteklediği listeler rakiplerinin gerisinde kaldı. Çiçek'in yaşadığı hayal kırıklığı bununla da sınırlı kalmadı. İlçe genelinde yapılan mahalle delegesi belirleme seçimlerinde 7 mahallede Çiçek'in desteklediği listeler seçimi kaybetti. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Parti tabanı başkan Çiçek'e kırmızı kart gösterdi' olarak yorumlandı. CHP Menderes örgütü Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in delege seçimlerinde desteklediği listelere onay vermedi.

5 YIL MUHTARLIK YAPMIŞTI

Çiçek 5 yıl muhtarlık yaptığı Cüneyt Bey Mahallesi'nde seçimi kaybetti. Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Erkan Özkan'ın destek verdiği, ilçe başkan adayı olan Mehmet Işık'ın çıkardığı liste 186 oy alarak seçimi kazandı. Çiçek'in desteklediği liste ise sadece 82 oy alabildi.

OTURDUĞU MAHALLEDE DE YENİLDİ

Başkan olduktan sonra Barbaros Mahallesine taşınan ve oyunu burada kullanan Başkan Çiçek burada da seçimi kaybetti. Başkan İlkay Çiçek'in eşi Melek Çiçek'in de yer aldığı liste partililerden geçer not alamadı.

MERKEZDEKİ 7 MAHALLEDE YENİLGİ

Çiçek'in desteklediği Mevcut İlçe Başkanı Ersin Gür'ün çıkardığı delege listeleri merkezdeki 7 mahallede seçimi kaybetti. İlçe başkan adaylığına hazırlanan Mehmet Emin Işık'ın önderliğinde yarışa giren kırmızı listeler sandıktan zaferle çıkan taraf oldu.