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Giriş Tarihi: 20.12.2024 19:32 Son Güncelleme: 20.12.2024 20:08

Menteşe'de alevler arasında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Menteşe’de alevler arasında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Menteşe'de Yangın Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Menteşe'de alevler arasında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti
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