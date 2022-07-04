Merakla beklenen caminin kubbe yazıları tamamlandı





2022 YILI İÇERİSİNDE İBADETE AÇILACAK 20 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILACAK

Külünk: "Çok hızlı şekilde çalışıyoruz sahada 210 kişi var fakat bunun en az iki katı insan bizim için iş üretiyorlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Konya'da üç tane ahşap atölyesi, Kütahya'da çini atölyesi, İstanbul içinde demir, mermer, taş ve onlarca atölye bizim için üretim yapıyor. Bütün arkadaşlarımız profesyonel olarak çalışıyor, profesyonel çalışmazsanız bu verimi alamazsınız. İş programının içerisindeki toleranslar dâhil varılacak nokta ise; 2022 yılı içerisinde burada namaz kılacak olunması. Bu 31 Aralık'ta olabilir, 1 Ağustos'ta olabilir ama bu yıl içerisinde burada namaz kılacağız. Ondan sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip buyuracağı programına uygun bir tarih ile resmi açılışı yapılacak; Büyük Çamlıca Camii'nde de öyle yapmıştık"