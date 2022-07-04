Merakla beklenen caminin kubbe yazıları tamamlandı

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Caminin iç kısımda, Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatan özel bir hazırlık yapılıyor. Ana kubbe yazısının etrafındaki desenler bir gemi dümenini, ortadaki desen ise bir pusulayı ve on altı köşeli yıldızı, pencereler ise bir yelkenliyi anımsatıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Camii ibadete açıldıktan sonra bölgenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak.
CAMİİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YI HATIRLATACAK
Levent Camii, Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2022 yılı içerisinde, Barbaros Hayrettin Paşa adına yapmış olduğumuz bu camide namaz kılacağız" dedi ve detayları anlattı: " İki minare üç şerefeli 92 metre yükseklikte, iki minare iki şerefeli 79 metre yükseklikte, kubbe yüksekliği 44 metre, kubbe çapı 24 metre, kuşak yazımız Rahman suresinin tamamı, ana kubbe yazımız İbrahim Suresi 32. ayet olacak. Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatan projemizde daha çok mavi, su ve gemi detaylarını yapmaya gayret ettik. Mesela ana kubbe yazımız, su ile ilgi Ayet-i kerimedir. Ana kubbe yazımızın etrafındaki desenler bir gemi dümenini çağrıştırmaktadır, ortadaki desen bir pusula ve on altı köşeli yıldızı belirtmektedir, pencerelerimiz bir yelkenliyi hatırlatmaktadır; çok farklı ve çok güzel bir eser olacağına inanıyoruz"
2022 YILI İÇERİSİNDE İBADETE AÇILACAK 20 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILACAK
Külünk: "Çok hızlı şekilde çalışıyoruz sahada 210 kişi var fakat bunun en az iki katı insan bizim için iş üretiyorlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Konya'da üç tane ahşap atölyesi, Kütahya'da çini atölyesi, İstanbul içinde demir, mermer, taş ve onlarca atölye bizim için üretim yapıyor. Bütün arkadaşlarımız profesyonel olarak çalışıyor, profesyonel çalışmazsanız bu verimi alamazsınız. İş programının içerisindeki toleranslar dâhil varılacak nokta ise; 2022 yılı içerisinde burada namaz kılacak olunması. Bu 31 Aralık'ta olabilir, 1 Ağustos'ta olabilir ama bu yıl içerisinde burada namaz kılacağız. Ondan sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip buyuracağı programına uygun bir tarih ile resmi açılışı yapılacak; Büyük Çamlıca Camii'nde de öyle yapmıştık"
BÖLGENİN EN BÜYÜK CAMİİSİ OLACAK
Külünk, Barbaros Hayrettin Paşa Camii bir ihtiyaç projesi dedi ve şöyle ifade etti: "Cami yapıldıktan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredeceğiz. Yıldız Hamidiye Camii'nden, Sarıyer Büyükdere arasındaki, bu caddenin adı zaten Büyükdere caddesi. Bu cadde de, bu iki nokta arasında büyük bir cami yok. İç kısımlarda birçok cami var yerel ihtiyaçları karşılayan ama bulunduğumuz semt, Levent semti ve iş yerlerinin, plazaların çok yoğun olduğu bir semt. Barbaros Hayrettin Paşa Camii bir ihtiyaç projesi. Hem günlük namazlar için hem de her hafta bir araya geldiğimiz cuma namazı için tam bir ihtiyaç projesi".
"PROJE BEN YAPTIM DEĞİL, BİZ YAPTIK PROJESİDİR"
Külünk şunları söyledi: "Kuruştan, liraya bağışçılarımız var ve bizim için önemli olan bağışın kendisidir, biz rakam hiç tartışmayız. Sağ olsun vatandaşımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve inşaatın sıfırdan bu noktaya gelmesinde çok kıymetli katkıları oldu ve bağışçılarımızın tamamına teşekkür ediyoruz. Bu proje ben yaptım projesi değil biz yaptık projesidir"