Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Mercimek çorbasını en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

7 su bardağı su

Tuz, kimyon, karabiber

AŞÇININ NOTU

Lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası malzemeleri içinde et suyu ya da tavuk suyu bulunmamaktadır. Ama isterseniz damak zevkinize göre 7 bardak su ölçüsünün yarısında et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI