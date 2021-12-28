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Giriş Tarihi: 28.12.2021 23:43 Son Güncelleme: 28.12.2021 23:43

Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Mercimek çorbası’nı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Mercimek çorbası tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Mercimek çorbasını en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 7 su bardağı su
  • Tuz, kimyon, karabiber

AŞÇININ NOTU

Lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası malzemeleri içinde et suyu ya da tavuk suyu bulunmamaktadır. Ama isterseniz damak zevkinize göre 7 bardak su ölçüsünün yarısında et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Çorbanızın yapılışı için öncelikle soğanı küçük küçük doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile tencereye alın.
  2. Tuzunu da eklediğiniz soğanlarınızı orta ateşte yavaş yavaş kavurun.
  3. Soğanınız kavrulurken kırmızı mercimeğinizi sudan geçirin ve yıkayın. Sarımsakları da küçük küçük doğrayıp, kırmızı mercimekler ile beraber soğanın üzerine ekleyin ve hepsini 5 dakika boyunca beraber kavurun.
  4. Tencerenize suyunuzu da ekledikten sonra mercimekleriniz iyice açılıp yumuşayana kadar pişirmeye bırakın.
  5. Çorbanızı pişirmeye bırakın ve unlu terbiyesini hazırlayın. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alın ve eriyince üzerine unu ekleyip köpük köpük olana kadar kavurun.
  6. Unun kokusu çıkıp iyice kavrulduktan sonra çorbanıza ekleyin ve iyice karıştırın.
  7. Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.
  8. Blenderdan geçirdiğiniz çorbanıza baharatlarını da ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatın.
  9. İstediğiniz gibi süsleyip sıcak servis edebilirsiniz.

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Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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