Meriç şeytan üçgeni! Plan içinde plan çetesi



HESAPLARINDAN 3.1 MİLYON DOLAR ÇIKTI

İnsan tacirleri iddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; kaçak göçmenleri ilk olarak Edirne'ye, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a, ardından da Avrupa Ülkeleri'ne götürmeyi planladı. Çetenin lideri S.K.'nın incelemeye alınan banka hesaplarında üç milyon 100 bin dolar para olduğu saptandı. Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri beş ay önce sabıkası olmayan bir kişi adına kiraladıkları bir aracın yedek anahtarını yaptırdı. Aracı "Göçmen Kaçakçılığı" yaparken yakalatan insan tacirleri, bağlanarak Edirne'de bulunan bir otoparka çekilen aracı geçtiğimiz Ağustos ayında yedek anahtarla otoparktan çaldı. Çetenin üyeleri aynı teknikle çok sayıda aracı çaldı. Düzensiz kaçak göçmenleri önce Yunanistan'a ardından da diğer Avrupa Ülkeleri'ne götürebilmek için plan yapan çete üyeleri kaçak göçmenlere buluşma noktası verdi ve buluşma sağlandı. Polisler ise anbean takipteydi. Düzensiz kaçak göçmenler diğer araçlarla birlikte çete üyeleri tarafından Edirne'ye doğru yola çıkarıldı.