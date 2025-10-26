Meriç şeytan üçgeni! Plan içinde plan çetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; titiz bir çalışmayla "Göçmen Kaçakçılığı" yapan organize bir çeteyi operasyonla çökertti. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin deşifre ettiği çeteye yönelik düzenlenen operasyonun tüm ayrıntılarına SABAH ulaştı. Çökertilen çetenin "Meriç Üçgeni" ismini verdikleri İstanbul-Edirne-Meriç Nehri Hattı'ndaki sistematik ve planlı faaliyetleri en ince ayrıntısına kadar deşifre edildi. Polislerin tespitlerine göre; Avrupa Ülkeleri'ne gitmek için internet tabanlı bir iletişim uygulamasının üzerinden liderliğini S.K.'nın yaptığı çetenin üyeleriyle irtibata geçen ve anlaşma sağlayan kaçak göçmenler kendilerine "Yeni bir hayat" vaadinde bulunan çetenin üyelerine kişi başı beş bin euro ödeme yaptı.
HESAPLARINDAN 3.1 MİLYON DOLAR ÇIKTI
İnsan tacirleri iddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; kaçak göçmenleri ilk olarak Edirne'ye, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a, ardından da Avrupa Ülkeleri'ne götürmeyi planladı. Çetenin lideri S.K.'nın incelemeye alınan banka hesaplarında üç milyon 100 bin dolar para olduğu saptandı. Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri beş ay önce sabıkası olmayan bir kişi adına kiraladıkları bir aracın yedek anahtarını yaptırdı. Aracı "Göçmen Kaçakçılığı" yaparken yakalatan insan tacirleri, bağlanarak Edirne'de bulunan bir otoparka çekilen aracı geçtiğimiz Ağustos ayında yedek anahtarla otoparktan çaldı. Çetenin üyeleri aynı teknikle çok sayıda aracı çaldı. Düzensiz kaçak göçmenleri önce Yunanistan'a ardından da diğer Avrupa Ülkeleri'ne götürebilmek için plan yapan çete üyeleri kaçak göçmenlere buluşma noktası verdi ve buluşma sağlandı. Polisler ise anbean takipteydi. Düzensiz kaçak göçmenler diğer araçlarla birlikte çete üyeleri tarafından Edirne'ye doğru yola çıkarıldı.
24 ARACA VE BEŞ DAİREYE EL KONULDU
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyonun düğmesine bastı ve düzensiz kaçak göçmenler üzerinden haksız kazanç sağlayan insan tacirlerine suçüstü yapıldı. Özel Harekat destekli operasyon ve baskınlarda Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkarılan 53 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Çete lideri S.K.'nın da aralarında olduğu 15 çete üyesi de yakalandı. Çete üyelerinin kullandıkları 24 araca, beş daireye ve banka hesaplarına el konuldu.
Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 çete üyesi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Elde Edilen Mal Değerleri Varlığını Aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Çetenin üç üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.