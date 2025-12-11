Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor: 2025 Aralık ayı faiz kararı ne olacak, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün 2025 yılının son toplantısını gerçekleştiriyor. Söz konusu toplantıda alınan kararlar ışığında aralık ayı faiz kararı, mevduat oranları gibi kalemlerde rakamlar netleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne kadar, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar;