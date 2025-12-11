Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor: 2025 Aralık ayı faiz kararı ne olacak, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün 2025 yılının son toplantısını gerçekleştiriyor. Söz konusu toplantıda alınan kararlar ışığında aralık ayı faiz kararı, mevduat oranları gibi kalemlerde rakamlar netleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne kadar, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar;
2025 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ
PMorgan: 100 baz puan
Morgan Stanley: 100 baz puan
Oxford Economics: 100 baz puan
Standard Chartered: 100 baz puan
Societe Generale: 150 baz puan
HSBC: 150 baz puan
in Touch Capital: 150 baz puan
Goldman Sachs: 150 baz puan
Barclays: 150 baz puan
Bloomberg Economics: 150 baz puan
Capital Economics: 150 baz puan
Citibank: 150 baz puan
Dekabank Deutsche: 150 baz puan
Deutsche Bank: 150 baz puan